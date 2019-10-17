توسع دائرة معارفك ... نصيحة الأبراج لمواليد 17 أكتوبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 17 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 17 أكتوبر، فإن ذلك يعنى أنك محدد ومنظم ولديك طاقة ونشاط، ولديك روح محارب. أنت تتمتع بحس اجتماعي وبجاذبية مثيرة، كما أن لديك قدرة على التطور بشكل كبير.



ونصحت" فؤاد" مواليد 17 أكتوبر، عام ٢٠١٩ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

