الزمالك مكنش خايف.. خالد الغندور يهاجم رمضان صبحي ويشكك في قدرات الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن الأهلي هرب من هزيمة على يد الزمالك، متعجبًا "لا أعلم من أين أتى الأهلي بهذه الثقة! لو كنا لعبنا كنا كسبنا الأهلي، الزمالك مكنش خايف".





وأضاف الإعلامي خالد الغندور، ببرنامج "الزمالك اليوم"، "عشان كسبتلي أسوان والفريق الكيني رايح جاي، الأهلي كسب السوبر بخطأ تحكيمي فادح تسبب فيه رمضان صبحي".





وانفعل الإعلامي خالد الغندور، بسبب كرة رمضان صبحي فى مباراة السوبر التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي دائمًا ما يفعل هذه الطريقة ويستحوذ على الكرة بالاشتباك بالأيدي.



