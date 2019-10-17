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محافظات

لتوفير الرعاية الصحية.. صحة أسوان تحدد أماكن الكشف عن ضعاف السمع

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:58 ص
ضعف السمع عند الأطفال
ضعف السمع عند الأطفال
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شاذلى عبد الفتاح
توفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين فى مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة يأتى فى مقدمة التوجيهات التي يقوم بإعطائها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لمسئولى الصحة بالمحافظة لتنفيذها على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.

وفى هذا الإطار رصد "صدى البلد" أماكن الكشف عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال داخل نطاق المحافظة حيث أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان المديرية قامت بتحديد أماكن الكشف المجانى عن ضعف السمع لحديثي الولادة على مستوى المحافظة والتى تم إدراجها مع قائمة التطعيمات الإجبارية لكل المواليد وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والتى انطلقت فى سبتمبر الماضى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة .

وأوضح إيهاب حنفي أن أماكن الكشف المجانى تم تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة ، كما قام المختصين بالمديرية بتدريب العاملين بالوحدات الصحية على الإستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج .

وأضاف حنفى أنه سيتم تنفيذ أعمال فحص السمع إلزاميًا لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته ، مع إلزام أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامى على المواليد بدءًا من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها .

وأكمل بأن الكشف المجانى سيضم وحدات الرعاية الأولية بأبو سمبل ومركز طبى السيل ورعاية أول والكوبانية وأبو الريش بحرى ومركز طبى النفق والخزان غرب ومنشية الخزان وكيما داخل نطاق مركز ومدينة أسوان ، بجانب الرقبة والمنصورية بحرى والعبابدة ونجع ونس والمركز الطبى والجعافرة بنطاق مركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى بلانة أول وأدندان وعنيبة وكلابشة والدكة و الدر وتنقالة وتوشكى غرب بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، علاوة على مركز طبى الكفور وحجازى والمنشية الجديدة وسلوا قبلى ومنيحة والعباسية بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو .

وتابع حنفي بأنه تم أيضًا تحديد وحدات الشراونة قبلى والحجز بحرى والمحاميد والكيال والشيخ على والنزل والعدوة والرديسية والطوناب بنطاق إدفو شرق ، والقنان والقنادلة وحاجز السباعية والشرفا والصعايدة بحرى والبصيلية بحرى والكرنك والرقيقين والحبارى وأبو صادق ومكتب الصحة وحاجر البلاليص وعمرو بن العاص والعكارمية و الرمادى بحرى بنطاق إدفو غرب .
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