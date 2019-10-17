أبرز فيديوهات التوك شو.. انخفاض 10 جنيهات في أسعار الدواجن بالأسواق و أول تعليق من الطفلة المشتبه في إصابتها بـ الالتهاب السحائي.. وشريف عامر يقود تاكسي ويجوب شوارع القاهرة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



أول تعليق من الطفلة المشتبه إصابتها بـ الالتهاب السحائي.. فيديو





قالت الطفلة تولاي بعد شائعة اصابتها بمرض الالتهاب السحائي " أنا الحمد لله بقيت كويسه النهاردة وانا بحب كل حد اهتم بيا و اتصل بيا وسأل عليا".



وأضافت الطفلة تولاي فى تصريحات تليفزيونية قائلة "شكرًا جدًا ليكم وأنا إن شاء الله راجعة مدرستي قريب ولصحابي و إن شاء الله هشوفهم قريب و هما كمان هيشوفوني قريب جدًا".



من جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن بعض الامراض تتشابه في تشخيصها الأوّلي، إلا أنه بعد التحاليل الطبية يتم التأكد من الحالة والتشخيص المؤكد لها.



شريف عامر يقود تاكسي ويجوب شوارع القاهرة .. شاهد



قام الإعلامي شريف عامر بعمل دور سائق تاكسي يتجول في شوارع القاهرة حتى قابل الركاب وبدأ في مناقشتهم في أحوال حياتهم وما هي المشاكل التي تواجههم يوميا في المواصلات.



وقال احد الركاب انه يعمل بالمحاماة وانه قد بدأ موسم المحاماه والذي يبدأ من 1 أكتوبر وهو موسم العمل بالنسبة للمحامين ولكن يحدث رقود في العمل بشهر 7 و 8 وأنه خريج عام 2010 وان أكثر القضايا التي يعمل عليها هي قضايا الشركات والاستثمار و البورصة.



وقالت إحدى الركاب أنها تقطع نصف مسافتها بالمترو والنصف الاخر بالتاكسي من فترة إلى أخرى وأن المترو هو أسرع وأسهل وسيلة مواصلات لتجنب زحام الشوارع وأنها كانت تعمل مهندسة زراعية بوزارة الزراعة ولكنه الآن بالمعاش وأن ابنها يعمل مهندس معماري داخل مصر وباقي أولادها مهاجرين مع ازواجهم خارج البلاد.



دكاكين حقوق الإنسان.. أحمد موسى يفتح النار على منظمة العفو الدولية.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الاستعلامات لابد أن ترد بقوة على تقارير منظمة الخيانة الدولية والعفو الكاذبة.



وأضاف «أحمد موسى» خلال تقديمة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين يرد على كل هذه المنظمات.



وأشار أحمد موسى، إلى أن برنامج على مسئوليتى، وبرنامج نشأت الديهي، وبرنامج ثالث يوجه تقارير من قبل تلك المنظمات.



وأوضح موسى، أن جواسيس منظمة الخيانة الدولية و - منظمة العفو سابقا- يبلغون عنى بعد فضحهم، مؤكدًا أن تلك المنظمات تقوم بتفريغ الحلقة بالكامل، ويكتبون عليها تقارير.



وتابع أحمد موسى، أن تلك المنظمات تتآمر، مؤكدًا أنه تحدث عن تلك المنظمات الكاذبة فى عام 88 بمؤسسة الأهرام فى عهد ابراهيم نافع، وأكد أنه كتب موضوع بعنوان دكاكين حقوق الإنسان.



تهديد بالضرب بالنار.. معركة داخل برلمان أردوغان |شاهد



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك معركة داخل برلمان الديكتاتور أردوغان.



وأضاف «أحمد موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك نائبا كرديا مقاتلا، قام بتوجيه رسالة قاسية لـ حزب العدالة والتنمية التابع لـ أردوغان.



وأشار أحمد موسي، إلى أنه بداخل برلمان تركيا تم تهديد نائب بالضرب بالنار.



وأوضح موسي، أن البرلمان التركي ضائع، ورئيس البرلمان وجه تهديدا لنائب فى أثناء الحديث عن رأيه فيما يحدث.



بشأن سد النهضة.. تفاصيل رسالة رئيس الوزراء إلى نائب الرئيس الأمريكي



قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أمريكا هي أول زيارة لرئيس وزراء مصري لواشنطن منذ عام 2005.



وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء كانت ناجحة للغاية، مشيرا إلى أنه ناقش مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، العديد من الموضوعات وأبرزها العدوان التركي على الأراضي السورية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه كان هناك اتفاق بين مصر وأمريكا على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنه ناقش أيضا ملف سد النهضة مع نائب الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن المياه هي قضية حياة بالنسبة للشعب المصري.



وأكد المستشار نادر سعد، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع زعيم الأقلية الجمهورية، والذي أعرب عن إشادته بالإصلاحات الاقتصادية في مصر.



البابا تواضروس الثاني يكشف تفاصيل مقابلته مع رئيس البرلمان الأوروبي





قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارته الحالية لفرنسا وبلجيكا، تهدف لمقابلة الاقباط أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الموجودين فى هذه الدول.



وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال تصريحات خاصة مذاعة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن بلجيكا يتواجد فيها عدة مئات من الأسر القبطية، وبعد ذلك تم زيارة البرلمان الأوروبي، ومقابلة بعض الشخصيات هناك في مقدمتهم رئيس البرلمان الأوروبي.



وأشار البابا تواضروس إلى أن، المقابلة مع رئيس البرلمان الأوروبي ركزت على شرح أشياء كثيرة عن مصر، ومعرفة دور مصر فى محاربة الإرهاب، وبناء المشروعات فى الفترة الاخيرة.



وأوضح البابا تواضروس ، أن، هذه الزيارة تأتي في إطار معرفة قيمة مصر فى المجتمع.



أحمد موسى يطلق هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.. فيديو





أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب، وطالب المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مستمرون فى التفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب".



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن أردوغان هو دلدول ترامب، ودلدول أمريكا".



انخفاض 10 جنيهات في أسعار الدواجن بالأسواق.. فيديو



قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير عام الإدراة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن الإدارة تدرس يوميا الأسعار الموجودة بالسوق والمخزون الإستراتيجى بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الشركة الوطنية للقوات المسلحة، ووزارتا الزراعة والتجارة.



وكشف عبد المنعم خليل، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن انخفاض أسعار الدواجن واللحوم يعود لاختفاء دور الوسيط وغياب حلقات التداول، حيث كان التسلسل المتعارف عليه "تاجر جملة، تجزئة"، ولكن الشركة القابضة فى الوقت الحالى أصبحت تتعامل مباشرة مع المصدر وتستورد منه .



وأضاف أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت الدجاجة الحية الواحدة 18 جنيها عند خروجها من المزرعة مقارنة بـ27 جنيها.



وأوضح عبد المنعم خليل ،أن أسعار صدور الدواجن "الفيليه" وصلت إلى 50 جنيها مقارنة بـ 80 جنيها خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن هناك شركات تابعة لوزارة التموين تبيع الدواجن واللحوم أيضا بأسعار مخفضة تصل إلى 32% للمواطن.



وأكد عبد المنعم خليل أن اللحوم السودانى وصل سعرها إلى 85 جنيها، وقد شهدت وفرة كبيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام والتى توافرت حتى يوم وقفة العيد بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمستهلكين.