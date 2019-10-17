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اقتصاد

بعد تطويره بـ 170مليون جنيه.. القابضة السياحة: افتتاح فندق سفير بدهب يونيو 2020

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:09 ص
ميرفت حطبة رئيس الشركة
ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة
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علياء فوزى
كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن أن مصر للفنادق إحدى الشركات التابعة حققت إيرادات بنحو 496.6 مليون جنيه وصافى ربح 176.4 مليون جنيه خلال 2019/2018.

وأضافت حطبة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه جارٍ الآن تطوير فندق سفير دهب بتكلفة استثمارية 170 مليون جنيه ومن المتوقع افتتاحه يونيو 2020.

وأشارت حطبة، إلى أن شركة مصر للسياحة خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2019، سجلت إيرادات 945.3 مليون جنيه وصافى أرباح 85.1 مليون جنيه.

تابعت: جارٍ تطوير فندق قرية مجاويش وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من خلال الربع الاول من 2020 بجانب تطوير فندقى رومانس الاسكندرية وبورسعيد.

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