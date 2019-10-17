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محافظات

وصول مياه ترعة الشيخ جابر الصباح إلى محطة بئر العبد بشمال سيناء

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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احمد صالح
يعد مشروع تنمية شمال سيناء أحد المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري حتى يمكن دخول القرن الحادي والعشرين بخريطة زراعية جديدة لمصر من أجل تقوية وتدعيم سياسة مصر الزراعية بزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي إلى جانب إعادة توزيع وتوطين السكان بصحراء مصر وكذلك ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي واستغلال الطاقات البشرية للشباب في أغراض التنمية الشاملة.

كما يعد المشروع بمثابة أحد الدعائم الرئيسة لتغطية متطلبات التنمية في سيناء، وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء ( ترعة الشيخ جابر الصباح ) وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي متكامل وتعتمد ترعة السلام على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد خلطها بمياه النيل بنسبة (1:1) وروعي في التخطيط العمراني للمشروع إنشاء 7 قري مركزية و26 قرية فرعية. وتبلغ مساحة القرية الفرعية حوالي 135 فدانا والقرية المركزية حوالي 200 فدان.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وصول مياه ترعة الشيخ جابر الصباح إلى محطة بئر العبد، ضمن مشروع وصول ترعة السلام لمناطق بئر العبد في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن المشروع القومي لتنمية شمال سيناء.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تشغيل مأخذي الري الثالث والرابع بترعة السلام لري زمام عشرة آلاف فدان بمنطقة بالوظة ورمانة، وذلك تمهيدا لوصول المياه إلى منطقة مدينة بئر العبد.وبدأت أعمال ضخ المياه في أجزاء من مسار ترعة السلام بمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

ويأتي المشروع فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التي تولت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع بنسبة مئوية تصل إلى 83.85%.
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