المجتمعات العمرانية تكلف ECG بتصميم المدينة التراثية في العلمين الجديدة

كلفت هيئة المجتمعات العمرانية، جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG"، بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع "المدينة التراثية" بالعلمين الجديدة، ويتمحور طابع المشروع حول إحياء الطراز القديم عبر توطين الأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارية ليصبح المشروع القلب الثقافي والترفيهي لمدينة العلمين الجديدة.





قال المهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن مشروع "المدينة التراثية" بمدينة العلمين الجديدة يقام على مساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع تقريبًا.





وأوضح المهندس أحمد السيد، أن الأعمال المكلفة للشركة تشمل تصميم المدخل الرئيسي للمدينة التراثية بمساحة 33 ألف متر مربع، وحي الترفيه بمساحة 57 ألف متر مربع تقريبًا الذي يتم بنشر الثقافة والتراث الخاص بالمنطقة؛ وفقًا لأحدث أساليب التخطيط والتصميم والإنشاءات العالمية بصبغة مصرية أصيلة.





وأضاف المهندس أحمد السيد، أنه ضمن الأعمال المقرر تنفيذها بالمشروع منطقة الاستثمار والحي التجاري ومنطقة المعارض والتي تقام على مساحة 180 ألف متر مربع إلى جانب تصميم الحي الثقافي بمساحة 84 ألف متر مربع وحي المدينة القديمة المقام على مساحة 183 ألف متر مربع ودار الأوبرا، والمقرر إقامتها على مساحة 53 ألف متر مربع، إضافة إلى عمل مجرى مائي بالمدينة بمساحة 58 ألف متر مربع ومسار مخصص للترام، تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 17 ألف متر مربع.





وتابع المهندس أحمد السيد، أن الأعمال الرئيسية للمشروع تشمل تنفيذ متحفًا ومركزًا تجاريًا ومسجدًا وكنيسة وشقق استوديو سكنية ومجمع للسنيمات ومبنى مجلس المدينة وفندق ومكتبة، إضافة إلى تنفيذ مساحات مخصصة للطرق ومواقف للسيارات بمساحة 250 ألف متر مربع.





وأشار إلى أن جماعة المهندسين الاستشاريين تتولى الإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مدينة العلمين الجديدة، وتعتزم الشركة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة لكل مشروع.