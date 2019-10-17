محافظ الغربية يشهد احتفالية مشيخة الطرق الصوفية بالمولد الأحمدي ..صور

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية احتفال مشيخة الطرق الصوفية بمولد سيدى أحمد البدوي بالسرداق المقام بمنطقة الساري بسيجر بطنطا وسط حشود المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة والعقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.





بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي ، قدم خلالها شكره وتقديره لمحافظ الغربية على اهتمامه الشخصي بالإعداد الجيد لفاعليات الاحتفال بالمولد البدوي مهنأ المحافظ وجميع الزوار بهذه المناسبة المباركة ، مشيرًا إلى أن أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.





وخلال الحفل؛ رحب محافظ الغربية في كلمته بزوار سيدى أحمد البدوي الذين حضروا لمدينة طنطا من داخل مصر وخارجها من مختلف الدول العربية والإسلامية للاحتفال بمولد السيد البدوي ، حيث تستقبل مدينة طنطا خلال فترة الاحتفال أكثر من مليوني زائر من محبي ومريدي البدوي ، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم ، مشيرًا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.



