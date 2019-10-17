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مرأة

جددي سفرتك.. بطريقة تحضير دجاج بالبسكوت المالح

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:52 ص
دجاج بالبسكوت المالح
دجاج بالبسكوت المالح
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هاجر هانئ
دجاج بالبسكوت المالح من الأطباق اللذيذة و الجديدة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.


مقادير دجاج بالبسكوت المالح
4 صدور دجاج
بصل مبشور ومعصور
4 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة زعتر
ملح وفلفل
2 بيض
2 كوب بسكوت مالح مطحون
زيت للقلي
بطاطس محمرة للتقديم

طريقة تحضير دجاج بالبسكوت المالح
* لعمل التتبيلة يخلط البصل مع الليمون وبابريكا وزعتر وملح وفلفل
* تقطع صدور الدجاج بالعرض لتصبح شرائح رفيعة
* توضع شرائح الدجاج في التتبيلة ويمكن أن تترك مدة ساعتين
* توضع في البيض المخفوق
* يخلط البسكوت المطحون مع قليل من الزعتر ويوضع فيه الدجاج بعد البيض
* يقلى في زيت غزير ساخن أو يرص في صينية ويرش عليه الزيت ويدخل فرن ساخن حتى ينضج
* يقدم مع البطاطس المحمرة

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