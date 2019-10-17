جددي سفرتك.. بطريقة تحضير دجاج بالبسكوت المالح

دجاج بالبسكوت المالح من الأطباق اللذيذة و الجديدة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير دجاج بالبسكوت المالح

4 صدور دجاج

بصل مبشور ومعصور

4 ملعقة كبيرة ليمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر

ملح وفلفل

2 بيض

2 كوب بسكوت مالح مطحون

زيت للقلي

بطاطس محمرة للتقديم



طريقة تحضير دجاج بالبسكوت المالح

* لعمل التتبيلة يخلط البصل مع الليمون وبابريكا وزعتر وملح وفلفل

* تقطع صدور الدجاج بالعرض لتصبح شرائح رفيعة

* توضع شرائح الدجاج في التتبيلة ويمكن أن تترك مدة ساعتين

* توضع في البيض المخفوق

* يخلط البسكوت المطحون مع قليل من الزعتر ويوضع فيه الدجاج بعد البيض

* يقلى في زيت غزير ساخن أو يرص في صينية ويرش عليه الزيت ويدخل فرن ساخن حتى ينضج

* يقدم مع البطاطس المحمرة



