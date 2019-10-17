كتبوا أسماءهم بالذهب.. رسالة أمير مرتضى لـ لاعبي الزمالك لكرة اليد

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى نجوم كرة اليد الفائزين بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.





وقال أمير مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن لاعبي اليد كتبوا أسماءهم بالذهب في تاريخ القلعة البيضاء.





وأكد أمير مرتضى، أن فريق اليد شرف النادي والرياضة المصرية بالكامل بعدما حقق البطولة للمرة الثالثة على التوالي.





وحاز الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه فريق سبورتنج للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.