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مرأة

بعد ارتدائها الفستان الأزرق.. داليا مصطفى تفاجئ متابعيها بصورة سيلفي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
آية التيجي
نشرت الفنانة داليا مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، صورة سليفي، وظهرت بإطلالة مميزة للغاية، وعلق متابعوها معبرين عن مدى حبهم الشديد لها.

وارتدت داليا مصطفى بادي باللون اللبني الفاتح، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف داليا مصطفى في وضع مساحيق التجميل، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الروز، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.

وأكملت داليا مصطفى، إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون الروز الشفافة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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