أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية مخططًا لها مسبقًا في سوريا، لتدمير ذخيرة ومركبات خلفتها قوات الولايات المتحدة لدى انسحابها من البلاد.





وساهم الغزو التركي شمال سوريا في فرار المئات من مسلحي "داعش" وأسرهم من السجون والمخيمات التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم فيها، مما يثير المخاوف من قدرة التنظيم على إعادة ترتيب صفوفه أو تنشيط خلاياه النائمة.



