أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية مخططًا لها مسبقًا في سوريا، لتدمير ذخيرة ومركبات خلفتها قوات الولايات المتحدة لدى انسحابها من البلاد.
وساهم الغزو التركي شمال سوريا في فرار المئات من مسلحي "داعش" وأسرهم من السجون والمخيمات التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم فيها، مما يثير المخاوف من قدرة التنظيم على إعادة ترتيب صفوفه أو تنشيط خلاياه النائمة.
يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بدأت أنقرة هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.