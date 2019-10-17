وزير التموين يفتتح المنطقة اللوجستية لشركة OCL بالبحيرة.. اليوم

شهدت المنطقة اللوجستية بالطريق الزراعى بمركز دمنهور إنجازا ملحوظًا لعدد من المشروعات فى إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للاسراع بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كرؤية وهدف إستراتيجي يرتكز على تحقيق نقلة نوعية في التنمية المحلية بكل قرية ومدينة ومحافظة على أرض مصر من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفى إطار ذلك يفتتح اليوم الخميس الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، المنطقة اللوجستية لشركة OCL بالطريق الزراعي بدمنهور ووضع حجر الأساس للمشروع التجاري لشركة MWS كما سيتم وضع حجر أساس منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة.



ويتفقد مصيلحى ويرافقه الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية باقى اجنحة ومشروعات المنطقة اللوچستية بمحافظة البحيرة، التى تضم منافذ لبيع منتجات المصانع وأنشطة لتجارة المنتجات، ومتابعة أعمال المنطقة التجارية بالمحافظة.



ومن جانبه اكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" على متابعته لأعمال انشاءات المنطقة اللوجستية بالأبعادية بمركز دمنهور اول بأول والتى يتم إنشاؤها بإستثمارات تبلغ خمسة مليارات جنيه، مشيرا الى تنفيذ المشروع على مساحة ٩٦ فدانا ويوفر ١٧ ألف فرصة عمل.



وأشار المحافظ الى ان اولوية توفير فرص العمل بالمنطقة اللوجستية ستكون لابناء محافظة البحيرة ، لافتا الى ان المشروع يضم مراكز للتسوق ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وأنشطة تجارية وبورصات سلعية وفرع كبير لكارفور ومناطق تخزينية.



وشهدت المنطقة اللوچستية بمحافظة البحيرة خلال شهر أبريل الماضى زيارة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والأجهزة المعنية المختصة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنطقة وذلك بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية فى شهر اكتوبر 2018 بهدف إنشاء أسواق وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.