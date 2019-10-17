لحظة اقتحام مرتضى منصور استوديو الزمالك اليوم ..فيديو

اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي الحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.





وحصد الزمالك، لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضًا فريق سبورتنج في المباراة النهائية.





وأثنى رئيس الزمالك أثناء لقائه باللاعبين، على الأداء المشرف للفريق في بطولة أفريقيا، وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وأفريقي في المواسم الثلاثة السابقة.





كما حرص مرتضى منصور، على توجيه الشكر إلى شريفة الفار، عضو المجلس، التي رأست بعثة الفريق في الفترة الماضية.



