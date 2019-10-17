Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لحظة اقتحام مرتضى منصور استوديو الزمالك اليوم ..فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد رشاد
اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي الحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.

وحصد الزمالك، لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضًا فريق سبورتنج في المباراة النهائية.

وأثنى رئيس الزمالك أثناء لقائه باللاعبين، على الأداء المشرف للفريق في بطولة أفريقيا، وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وأفريقي في المواسم الثلاثة السابقة.

كما حرص مرتضى منصور، على توجيه الشكر إلى شريفة الفار، عضو المجلس، التي رأست بعثة الفريق في الفترة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

رئيس نادي الزمالك يعلن عن مفاجأة مدوية لفريق اليد لحظة عودته .. فيديو

شيكابالا يستقبل أبطال اليد

مرتضى منصور يسخر من وصف مجلسه بـ الفاشل: الزمالك يتفوق على الأهلي 8 - 2 في 2019

ترشيحاتنا

ليس مجبرا .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

عاجل.. مصرع وإصابة 35 معتمرا في حادث مروع بـ السعودية

من الهروب إلى الوفاة .. 4 شائعات تضرب الكرة المصرية

محمد فضل يخرج عن صمته: هناك أندية تخشى الصدام مع الجماهير

أمح يقصف جبهة الزملكاوية بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك| فيديو

أشرف زكي يرد على شائعة حريق أكاديمية الفنون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع 3 إطلالات مختلفة لهيفاء وهبي.. أي منها أجمل؟

بفستان أزرق لافت.. زينة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة ..صور

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد