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محافظات

محافظ الغربية يشارك في حضور حفل فتاة يتيمة بإحدى القاعات الخاصة بطنطا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:17 ص
محافظ الغربيه يشارك
محافظ الغربيه يشارك في حضور حفل فتاه يتيمه
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احمد علي
حضر محافظ الغربية حفل زفاف ابنة من بنات التضامن الاجتماعي مساء أمس بجمعية الوفاء الخيرية (ب) بإحدى القاعات الخاصة على طريق طنطا الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور المحاسب منير أبو الخير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ومجلس إدارة جمعية الوفاء ومديرة المؤسسة وجمع غفير من زملاء العروسين.

كما بارك محافظ الغربية العروسين وجميع الحضور وسط فرحة غامرة من كافة الحضور مشددا على مديرية التضامن بضرورة الحفاظ على بنات الجمعيات الخيرية وتربيتهم أحسن تربية.

وأكد وكيل وزارة التضامن أنه سعيد بحضور زفاف احدى بنات الجمعية والتى تعتبر مثل نجلته تماما مشيرا ان كل بنات الدار يعاملهم مثل بناته جميعا .
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