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رياضة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقفه من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:05 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الكرة؛ عقب قرار الجهات الأمنية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الجميع عليه أن يحترم قرار الجهات الأمنية، مؤكدا أن هناك أمورا كثيرة لا يعلمها الجمهور العادي.

وأضاف مرتضى منصور، أن مصر تتعرض لمؤامرة كبرى، وأن هناك بعض الفئات كانت تنوى استغلال تلك المباراة لإثارة الفتن والأزمات في المجتمع. 

وتابع مرتضى منصور، أنه فوجئ بقرار الأمن تأجيل المباراة، مؤكدا أن الفريق كان مستعدا.


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