بملامح رقيقة.. رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها برسالة على إنستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام وظهرت بإطلالة جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى التعليق على صورتها، معبرين عن حبهم الشديد لها.





ووجهت رضوى الشربيني، رسالة إلى جمهورها، حيث علقت على صورتها "missing u"، وتعني "وحشتوني".





وارتدت رضوى الشربيني، بادي باللون الأسود، فيما تركت شعرها منسلًا بتسريحة مموجة بشكل رائع، وهو ما أبرز من رقتها، وأنوثتها.





واختارت رضوى الشربيني مكياج جذابًا للغاية، ووضعت الاى لاينر، والسموكي ايز بألوان هادئة، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



