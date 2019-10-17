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أخبار العالم

قسد: تركيا تستخدم أسلحة غير تقليدية في شمال سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، اليوم الخميس، إن الجيش التركي يستخدم أسلحة غير تقليدية في مسرح العمليات ضد قوات سوريا في مدينة رأس العين بشمال شرقي سوريا. 

وكررت قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية التي تشن هجوما ضدها منذ أسبوع سلبا على جهودها في ملاحقة خلايا "داعش"، إلى جانب حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، أمس، نظيره التركي بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بمايك بنس، في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

والأسبوع الماضي، بدأت أنقرة هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.
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