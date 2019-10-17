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أخبار العالم

وفاة العشرات من الوافدين في حادث سير مروع بالسعودية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
حادث سير مروع بالسعودية
حادث سير مروع بالسعودية
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، وفاة 35 مقيمًا وإصابة 4 آخرين، وذلك إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قوله "عند الساعة السابعة من مساء أمس، الأربعاء، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، متابعة حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة تنقل 39 شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة "شيول، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة".

وأضاف المتحدث، أن حادث الاصطدام قد نجم عنه وفاة 35 وإصابة 4 من ركابها، جرى نقلهم إلى مستشفى الحمنة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

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