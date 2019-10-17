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منوعات

تغنيك عن الفيزا.. واتساب يختبر ميزة جديدة مبهرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:11 ص
واتساب
واتساب
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آية جمعة
قال متحدث باسم تطبيق واتساب WhatsApp إن تطبيق المراسلات الشهير يجري محادثات لإطلاق ميزة الدفع عبر واتساب WhatsApp Pay إلى إندونيسيا، وفقًا لصحيفة "ذا جاكارتا بوست" الإندونيسية.

وصرحت مديرة الاتصالات في واتساب آسيا WhatsApp Asia ، ستارفانسي ديف، للصحافة أمس الأربعاء، بأن الشركة تجري مناقشات حول جلب ميزة الدفع عبر تطبيق واتساب WhatsApp Pay إلى سوق جنوب شرق آسيا، ولكنها رفضت الدخول في تفاصيل عميقة حول هذه الخدمة.

وقالت في مؤتمر صحفي في جاكارتا، "أعرف أن هناك الكثير من الاهتمام بمدفوعات واتساب WhatsApp [في إندونيسيا]، لكن ليس لدي الكثير من المعلومات لمشاركتها في هذه النقطة بخلاف ما نناقشه، وسيكون لدينا المزيد من الأخبار حول ذلك قريبًا". 

وأضافت "في الوقت الحالي، كان التطبيق يختبر ميزة الدفع عبر واتساب WhatsApp Pay في الهند، حيث يمكن للمستخدمين ربط بطاقات الائتمان الخاصة بهم أو البطاقات الأخرى المرتبطة بحساباتهم المصرفية بالتطبيق".

وتابعت "يمكن للمستخدمين بعد ذلك إجراء معاملات مع مستخدمين آخرين من خلال التطبيق من خلال استخدام نظام التبديل في البلاد، واجهة الدفع الموحدة (UPI).

وقالت ديف إنه على الرغم من أنه لم يتم إطلاق الميزة رسميًا بعد ، إلا أن هناك بالفعل مليون شخص يستخدمها في البلاد.

وأضافت ديف إن تطبيق واتساب WhatsApp يعتقد أن جلب ميزة الدفع إلى إندونيسيا كان مهمًا للغاية، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا أيضًا بجلبه إلى بلدان أخرى تحظى فيها WhatsApp بشعبية.
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