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منوعات

كل ما تريد معرفته عن النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S10

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
جالاكسي إس 10
جالاكسي إس 10
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آية جمعة
انتشرت العديد من التقارير الصحفية، في الفترة الأخيرة، حول خطة سامسونج لإطلاق نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس 10)Galaxy S10، والآن توجد العديد من التفاصيل الجديدة حول الهاتف الذي من المحتمل إطلاق عليه اسم Galaxy S10 Lite.

وفقًا لموقع SamMobile المختص بأخبار شركة سامسونج، ستتضمن خيارات الألوان الخاصة بهاتف (سامسونج جالاكسي إس 10 لايت) Samsung Galaxy S10 Lite الأسود والأبيض والأزرق، ومع ذلك، لا توجد معلومات حول عدد خيارات الألوان التي ستكون متاحة للمشترين. 

من المتوقع أن يشترك هاتف (جالاكسي إس 10 لايت) Galaxy S10 Lite ، الذي يتحمل رقم الموديل SM-G770F ، و_جالاكسي إيه 91) Galaxy A91 المرتقبة في الكثير من أوجه التشابه من حيث المواصفات.

وأوضح موقع mspoweruser التقني أن الهاتف من الممكن أن يأتي بـ شاشة Full HD + 6.7 بوصة، ومعالج Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين قابلة للتوسعة 128 جيجابايت، وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بسرعة 45 واط في جهاز Galaxy S10 الأرخص.

وفي الخلف، قد تتوفر كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر عمق 12 ميجابكسل وعمق 5 ميجابكسل. 

ومن المتوقع أن يتميز هاتف (جالاكسي إس 10 لايت) Galaxy S10 Lite بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

بينما من المتوقع أن يتم إصدار هاتف جالاكسي إيه 91) Galaxy A91 في وقت ما في نوفمبر المقبل، إلا أنه لا توجد معلومات حول تاريخ إصدار سلسلة (جالاكسي إس Galaxy S الأرخص. 

ومن المقرر أن تأتي هذه الهواتف الذكية الأرخص من جالاكسي إلى آسيا وأوروبا وقد تأتي أو لا تأتي إلى الولايات المتحدة.
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