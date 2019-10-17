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فن

ضحك ولعب.. حسن الرداد وشيماء سيف مع منى الشاذلي اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:29 ص
حسن الرداد وشيماء
حسن الرداد وشيماء سيف
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محمد صبحي
يحل النجمان حسن الرداد وشيماء سيف في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي، تعرض مساء اليوم الخميس على فضائية سي بي سي.

وخلال اللقاء يدخل النجمان فى تحدي جديد ضمن حلقات التحدي التي تميز بها البرنامج في مواسمه الأخيرة، من خلال مسابقات فنية , وألعاب تلفزيونية تنافس فيها حسن وشيماء لكسب التحدي.

وتحدث حسن عن آخر أعماله "الزوجة 18 " الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وسر اصراره على تقديم أعمال كوميدية، فيما كشفت شيماء بعض من كواليس العمل الذى شاركت حسن فى بطولته.

وتطرق حسن وشيماء الى حياتهما الخاصة وماذا اختلف فيها قبل وبعد الزواج، وأكد حسن أن الارتباط بشريك الحياة أمر مهم لكنه مسئولية كبيرة على الطرفين، أما شيماء فأكدت أنها بعد الجواز اكتشفت أهمية أمها فى حياتها فى فترة العزوبية حيث كانت هى المسئولة عنها فى كل شيء أكلها وشربها لكن بعد الزواج الأمر اختلف تماما وأصبحت هى مسئولة عن نفسها وزوجها.
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