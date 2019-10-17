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طريقة عمل جبنة بيتي في المنزل بأسهل الخطوات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
طريقة عمل جبنة بيتي
طريقة عمل جبنة بيتي
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هاجر هانئ
تعد الجبنة من الأطعمة التى يحرص على شرائها العديد من الأشخاص، فيمكنك الآن تحضير جبنة بيتي فى المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير جبنة بيتي
1 كوب زيت 
1 كوب لبن بودرة 
نصف كوب نشا 
3 صفار بيض 
رشة ملح 
1 كوب ماء 
نصف كوب نشا 
3 مثلث جبنة 

طريقة تحضير جبنة بيتي
* يضرب في الخلاط جيدًا الزيت والماء والبيض والنشا واللبن البودرة والملح والجبنة المثلثات
* يصب الخليط فى حلة موضوعة فى حمام مائى على النار
* يغطى ويترك على نار هادئة لمدة حوالى ساعتين أو حتى تمام التماسك
* تترك لتهدأ ثم توضع فى الثلاجة لتتماسك
* تقطع شرائح وتقدم
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