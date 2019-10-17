أبرزها نفق الحب بالصين.. شاهد أروع الأماكن الموجودة في العالم

يمتلئ العالم بالأماكن الجميلة المدهشة لدرجة أنها تبدو وكأنها قد تم إنشاؤها في مخيلة شخص ما.





ويعرض موقع LOLWOT قائمة بأروع الأماكن الموجودة حول العالم من مثل الشوارع والبحيرات وغيرها الكثير من الأماكن.





ولعل من أبرز تلك الأماكن غابة الصخور الموجودة في الصين ونفق الحب في أوكرانيا، وهو عبارة عن مسار سكة حديدة لم يتم استخدامه منذ سنوات، وتحول بعدها إلى نفق غاية الجمال، وأطلق عليه نفق الحب.





كما يوجد أيضا حقل التوليب في هولاندا والذي سيبهرك بألوانه المتعددة والمبهجة في نفس الوقت، وأيضًا Salar de Uyuni الذي يعد أكبر سط ملحي في العالم على مساحة 10،582 كيلومتر مربع.



