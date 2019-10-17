أسرار وتفاصيل.. مرتضى منصور يكشف سر إقامة مباراة جينيراسيون بـ استاد السلام

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر موافقته على إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.





وأكد مرتضى منصور، أثناء استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم"، أن الجهات الأمنية أبلغته ببعض التفاصيل والخبايا بشأن ضرورة إقامة المباراة على ملعب السلام بدلًا من استاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه من الصعب الكشف عن تلك الأسرار الأمنية.





وأضاف مرتضى منصور، أن الجميع عليه أن يحترم ويمتثل لقرارات الجهات الأمنية، مؤكدًا أن مصر تتعرض لمؤامرة كبرى.





ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل على استاد السلام بحضور 5000 مشجع ضمن مباراة اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.