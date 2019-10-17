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محافظات

مدير الطب الوقائي بالأقصر: لا وجود لحالات مصابة بالتهاب السحائي على مستوى المحافظة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي
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أ ش أ
أكد الدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لا توجد حالات مصابة بالالتهاب السحائي على مستوى مركز وقرى ومدن محافظة الأقصر نهائيًا، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حملات التوعية في كافة الوحدات الصحية.

وأضاف "يونس"، في تصريحات صحفية أمس، الأربعاء، أن المديرية توفر الأدوية والأمصال اللازمة للمريض حال ظهور حالات بجانب العلاج الوقائي للمخالطين للمريض، كما أنه توجد غرف عزل مجهزة على أعلى مستوى بمستشفيات الحميات لاستقبال حالات فور ظهورها وتقديم العلاج اللازم، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم حملات التوعية المكثفة بصورة دورية في كافة الوحدات الصحية للتوعية بالأمراض المختلفة ومنها الالتهاب السحائي للتعرف على أعراضها والتدخل الفوري لعلاجها. 

وأكد ضرورة اتباع بعض النصائح الوقاية، من ضرورة غسيل الأيدي بالماء والصابون بصورة متكررة، وتنظيف الفم والأنف بالمناديل الورقية، وإبعاد اليدين عن الفم والأنف والعينين، وتنظيف الأسطح والأرضيات يوميًا لحماية الأسرة بالكامل، والتزام المنزل حال الإصابة بالإنفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وضرورة تناول الخضر والفاكهة بجانب شرب السوائل والينسون لحماية الجسم.

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