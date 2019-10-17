مدير الطب الوقائي بالأقصر: لا وجود لحالات مصابة بالتهاب السحائي على مستوى المحافظة

أكد الدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لا توجد حالات مصابة بالالتهاب السحائي على مستوى مركز وقرى ومدن محافظة الأقصر نهائيًا، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حملات التوعية في كافة الوحدات الصحية.

وأضاف "يونس"، في تصريحات صحفية أمس، الأربعاء، أن المديرية توفر الأدوية والأمصال اللازمة للمريض حال ظهور حالات بجانب العلاج الوقائي للمخالطين للمريض، كما أنه توجد غرف عزل مجهزة على أعلى مستوى بمستشفيات الحميات لاستقبال حالات فور ظهورها وتقديم العلاج اللازم، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم حملات التوعية المكثفة بصورة دورية في كافة الوحدات الصحية للتوعية بالأمراض المختلفة ومنها الالتهاب السحائي للتعرف على أعراضها والتدخل الفوري لعلاجها.



