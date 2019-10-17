الولايات المتحدة تستأنف مساعداتها للسلفادور وجواتيمالا وهندوراس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده تعتزم استئناف برنامج تمويل المساعدات الخارجية لكل من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الكونجرس بذلك.

وأشار بومبيو، في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وبناء على توجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقًا لصلاحياته الإشرافية على أموال المساعدات الخارجية، وجه الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتوقف مؤقتًا عن تقديم المساعدة لتلك الدول حتى تقوم حكوماتها باتخاذ إجراءات كافية للحد من العدد الهائل من المهاجرين القادمين إلى الحدود الأمريكية.

وأضاف أنه نتج عن سياسة الرئيس ترامب في هذا الشأن ونظرًا لاستجابة تلك الدول، تحقق تقدم كبير، ومن أمثلة ذلك اتفاقيات التعاون في مجال اللجوء التي تم توقيعها مؤخرًا.

وقال بومبيو إنه "من أجل إتاحة مزيد من التقدم في جهود هذه الدول، فسيتم استئناف بعض التمويل المستهدف من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسيدعم هذا التمويل البرامج التي تعزز الجهود المشتركة للتخفيف من الهجرة غير الشرعية من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن "هذه البرامج ستكمل الخطط الأمنية المشتركة لكل حكومة، وزيادة جهود القطاع الخاص لاستحداث الفرص الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات والحكم الرشيد ومساعدة هذه البلدان على تطوير قدراتها على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا لبناء أنظمة لجوء محلية أقوى".

ونبه الوزير إلى أن "الولايات المتحدة تشيد بالتزام حكومات السلفادور وجواتيمالا وهندوراس للوصول إلى هدفنا المشترك المتمثل في تقليص الهجرة إلى الخارج من هذه البلدان إلى الولايات المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل الهام مع شركائنا".