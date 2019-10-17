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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يمثل أمام الكونجرس بشأن الغزو التركي لسوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع "مارك إسبر"، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال "مارك ميلي"، سيقدمان اليوم، الخميس، إحاطة للكونجرس بشأن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، أمس، نظيره التركي بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بـ"مايك بنس"، في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

والأسبوع الماضي، بدأت أنقرة هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.
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