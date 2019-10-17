وزير الدفاع الأمريكي يمثل أمام الكونجرس بشأن الغزو التركي لسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع "مارك إسبر"، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال "مارك ميلي"، سيقدمان اليوم، الخميس، إحاطة للكونجرس بشأن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، أمس، نظيره التركي بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بـ"مايك بنس"، في وقت لاحق.





ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.



