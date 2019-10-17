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أخبار العالم

4.7 مليون ناخب شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات الكندية هذا العام

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:39 ص
كندا
كندا
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أ ش أ
أعلنت وكالة الانتخاب الكندية يوم الأربعاء أن حجم المشاركة في التصويت المبكر لانتخابات عام 2019 التي انتهت يوم الاثنين الماضي بلغت مستوى قياسي بلغ 4.7 مليون ناخب بزيادة بنسبة 29% عن انتخابات عام 2015.

وأوضحت الوكالة الفيدرالية أن الإحصائيات تكشف عن أن ما لا يقل عن 17.1% من إجمالي 27.4 مليون ناخب كندي صوتوا مبكرا هذا العام.

يذكر أن الانتخابات اليفدرالية تنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر.
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