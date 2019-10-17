4.7 مليون ناخب شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات الكندية هذا العام

أعلنت وكالة الانتخاب الكندية يوم الأربعاء أن حجم المشاركة في التصويت المبكر لانتخابات عام 2019 التي انتهت يوم الاثنين الماضي بلغت مستوى قياسي بلغ 4.7 مليون ناخب بزيادة بنسبة 29% عن انتخابات عام 2015.
وأوضحت الوكالة الفيدرالية أن الإحصائيات تكشف عن أن ما لا يقل عن 17.1% من إجمالي 27.4 مليون ناخب كندي صوتوا مبكرا هذا العام.
يذكر أن الانتخابات اليفدرالية تنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر.
وأوضحت الوكالة الفيدرالية أن الإحصائيات تكشف عن أن ما لا يقل عن 17.1% من إجمالي 27.4 مليون ناخب كندي صوتوا مبكرا هذا العام.
يذكر أن الانتخابات اليفدرالية تنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر.