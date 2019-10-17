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ثقافة

وزارة الثقافة تنفي نشوب حريق بأكاديمية الفنون

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
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أ ش أ
نفت وزارة الثقافة ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون.

وأهابت أكاديمية الفنون، نشطاء موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار التي تخص المؤسسات و المواقع العريقة و الحيوية فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون.

وأكد في بيان أن كل ما هناك أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق مما أدى لاشتعال كومة من القش و انقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية .. مشيرة إلى أنه تمت الإصلاحات على الفور وعاد التيار الكهربي وتمت إزالة كافة الأثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي إضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الأكاديمية و منشآتها.
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