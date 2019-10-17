وزارة الثقافة تنفي نشوب حريق بأكاديمية الفنون

نفت وزارة الثقافة ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون.





وأهابت أكاديمية الفنون، نشطاء موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار التي تخص المؤسسات و المواقع العريقة و الحيوية فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون.



