شطة يكشف سر اشتعال أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو

كشف عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سر اشتعال أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأكد عبد المنعم شطة، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن هناك تفاصيل كثيرة بشأن تلك الأزمة، مؤكدًا أن إقامة مباراة الأهلي الإفريقية في الإسكندرية وبنفس يوم مباراة الزمالك هو السر وراء تأجيل المباراة في المرة الأولى.





وأضاف عبد المنعم شطة، أن الاتحاد أرسل خطابًا لـ الاتحاد الأفريقي بشأن قرار الجهات الأمنية بضرورة تأجيل المباراة ولكن لوائح الكاف تنص على ضرورة موافقة الفريق المنافس على أمر التأجيل.





وتابع عبد المنعم شطة، أن الفريق السنغالي اعتبر أن هناك تواطأ ضده من قبل الاتحاد المصري وفريق الزمالك لذلك أصر على موقفه بعدم حضور المباراة في برج العرب.





وأكمل عبد المنعم شطة، أنه توقع وفقًا لـ لوائح الكاف أن المباراة ستقام ولن يتم احتساب فريق الزمالك الفائز في مباراة الإياب.