من أروع الشخصيات.. مصطفى شعبان يكشف عن العمل الأقرب لقلبه

كشف الفنان مصطفى شعبان عن العمل الفني الأقرب لقلبه من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





ونشر مصطفى شعبان فيديو من مسلسل العميل "1001"، وعلق "العميل ١٠٠١ "عمرو طلبه" من اروع الشخصيات اللى شرفت بتقديمها".





اقتبس المسلسل عن قصة حقيقية لإحدى الملاحم البطولية للمخابرات العامة المصرية بزرعها لشاب مصري اسمه عمرو طلبة وسط المجتمع الإسرائيلي مثل رفعت الجمال الجاسوس الشهير ولكنه تم تجنيده داخل الجيش الإسرائيلي بل وتم إرساله إلى الجبهة كضابط اتصال. تختلف نهاية المسلسل عن القصة الحقيقية في أن العميل 1001 مات نهاية بطولية شهيدًا بواسطة قصف القوات المصرية وليس عن طريق اكتشافه من قبل جيش العدو الصهيوني.





فقد رفض مغادرة وحدته الإسرائيلية وظل يبعث برسائل إلى القوات المصرية حتى يرشدهم إلى مكان وحدته المهمة جدًا، وأصر على التأكد من إبادة الوحدة الإسرائيلية والتأكد من تحقيق الهدف وذلك بتقديم حياته فداء للوطن وإكمال مهمته على أحسن وجه ممكن والجدير بالذكر تم الإفراج عن هذا الملف بمناسبة احتفالات المخابرات العامة باليوبيل الذهبي.



