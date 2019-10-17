اليمن.. تفاصيل اتفاق جدة بين المجلس الجنوبي والحكومة

نشرت صحيفة "الأيام" اليمنية تفاصيل "اتفاق جدة"، بين الحكومة الشرعية في اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة هاني بن بريك.



وقالت الصحيفة إن الاتفاق جاء في 5 بنود، تبدأ بتوطئة ثم الأطراف المشاركة في الاتفاق، ومبادئ عامة وضمانات تنفيذ الاتفاق، وتنتهي بخاتمة.



ويتكون الاتفاق من 3 أقسام رئيسية، الجانب العسكري والجانب الأمني والجانب السياسي، ويهدف إلى وقف التصعيد الحاصل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوحيد الصفوف لمحاربة الانقلاب "الحوثي" وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عامين في عدن.



ويوقع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وبين رئاسة المجلس الانتقالي، بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس ومكونات جنوبية أخرى.