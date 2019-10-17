بطريقة كوميدية.. شاهد كهربا يعلم أمح الدولي إنجليزي

نشر أمح الدولي، مقطع فيديو بصحبة كهربا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق "أمح"، على الفيديو، "انت جاي من البرتغال تتعبنا كهربا بيعلمنى انجليزي بس برده مفيش فايده...... نى نى".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير ومن أبرز التعليقات "قلبى - ما شاء الله - فصلت هههه".



كان محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي؛ بعد حصوله على إجازة خاصة من التدريبات مع ناديه بسبب فترة التوقف الدولي فضل قضاءها مع أسرته بالقاهرة.