شطة: تغييرات كبرى داخل الكاف بسبب فاطمة سامورا

أكد عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن فاطمة سامورا سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف هي الرئيس الفعلي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الوقت الحالي.





وأضاف شطة في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن الكاف سيشهد تغييرات كبرى عقب انتهاء فترة الـ 6 أشهر التي تشهد إشراف الفيفا على الكاف.





وتابع شطة أن هناك إعادة هيكلة تحدث داخل الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي ولكن تلك التغييرات ستزداد خلال الفترة المقبلة.





وأكمل شطة أن الاتحاد الإفريقي يعاني من أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية التي كان أبرزها مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 2018-2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي.



