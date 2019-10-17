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ثقافة

ملوى وتوشكى والشلاتين يحتفلون بتعامد الشمس على وجه رمسيس

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض إقامة احتفالاتها بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر الجارى، والتى تقام تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى.

شاركت فرقة ملوى للفنون الشعبية جماهير أسوان بمدينة كوم أمبو احتفالاتها من خلال تقديم فقراتها الفنية على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، حيث قدمت فقرات "التحطيب، العصايا، الشعبيات، خطبونى يا ابو الحسن، القصب، امانة عليك يامراكبي، يا بنت" وسط حضور جماهير مميز.

شاركت فرقة توشكى التلقائية بتقديم فنونها الاستعراضية المعبرة عن التراث النوبى بمكتبة الطفل والشباب بمدينة دراو بأسوان وقدمت عدد من الفقرات الفنية منها "العمل والإنتاج، الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، ليلة الحناء، مشاء الله صلاتو، التعاون والعمل الجماعي، رقصات سودانية، أفراح النوبة.. زفة العريس، الأراجيد"، كما استعرضت فرقة شلاتين التلقائية فنون محافظة البحر الأحمر من خلال تقديم فقرات "الفرح، الحنة، السيف، السيرا وهى تعبر عن التنافس بالكرباج بمصاحبة الايقاع".
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