اليوم .. آخر موعد للتسجيل بمسابقة الأمن السيبىرانى بحاسبات عين شمس

تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لأول مرة بمصر المسابقة الدولية للأمن السيبرانى Kaspersky SECUR’IT CUP’19، والتى تقام بمشاركة Evgeniya Russkikh مديرة البرامج التعليمية بشركة kaspersky العالمية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 من أكتوبر الجارى بقاعة السمينار - الدور الأول بمقر الكلية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.



واليوم هو آخر يوم لتسجيل المشروع على موقع التقديم الخاص بالمسابقة.



ويتم التسجيل عبر الرابط الآتى: https://www.facebook.com/events/1181072248750489/?ti=as.



وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على عرض أفكار مشاريع جديدة لتحسين تكنولوجيا الأمن السيبرانى فى ثلاثة مجالات وهي:



الأمن المالى، تعلم الآلة، امن السيارات.



كما تقدم الشركة جوائز نقدية مجزية حيث يحصل الفريق الأول على جائزة قدرها 1500$ والفريق الثاني علي جائزة قدرها 500$.



كما تقدم للفائزين الثلاث الاوائل فرصة دخول مجانى لاكاديميتها التعليمية.



جدير بالذكر أن المسابقة مفتوحة لجميع طلاب الجامعات المصريه الحكوميه والخاصه بشرط الا يزيد سن المتقدم على 26 سنة.



للتسجيل يرجى تجهيز عنوان للمشروع، توصيف تفصيلي عن المشروع، ما مدى أهمية المشروع المقدم. لابد ان يكون المشروع موجها لواحدة من الـ 3 مجالات السابق ذكرهم.