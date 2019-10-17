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منوعات

ابن ممثل أمريكي شهير يطعن والدته حتى الموت

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:46 ص
النجم الأمريكي رون
النجم الأمريكي رون إليز وزوجته فاليري لوندين
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آية جمعة
عثرت الشرطة على "فاليري لوندين"، ملكة جمال فلوريدا السابقة، وزوجة النجم الأمريكي "رون إليز"، البالغة 62 عامًا، جثة في منزل هوب رانش يوم الثلاثاء.

ووفقًا لـ "دايلي ميل" البريطانية، تم اتهام كاميرون ابن النجم الأمريكي رون إليز بجريمة القتل، وبعدها قتل كاميرون برصاص الـ ضباط مساء الثلاثاء، ووقع القتل في هوب رانش، وهي ضاحية خارج سانتا باربرا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على المشتبه به، كاميرون إيل، البالغ 30 عامًا، مختبئًا خارج المنزل، وقالت السلطات إنه شكل تهديدًا فوريًا، مما دفع أربعة ضباط إلى فتح النار وإصابته بجروح قاتلة.

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