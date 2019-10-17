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فن

10000 hours لـ جاستين بيبر تتجاوز 30 مليون مشاهدة ..فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:36 ص
جاستين بيبر
جاستين بيبر
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شروق ابراهيم
حققت أغنية 10000 hours للمغني الكندي جاستين بيبر و الثنائي الشهير Dan+shay نسب مشاهدة وصلت لـ 38 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من شهر على طرحها.

وظهرت هايلي بالدوين، زوجة جاستين بيبر، في الفيديو كليب وجمعتهما عدد من المشاهد الرومانسية احتفالا بزواجهما الثاني.

وأقيم حفل زفاف وعقد قران ثاني لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كالفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر.

يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.
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