اخبار الفن.. نشوى مصطفى تبحث عن عمل.. وأشرف زكي يكشف حقيقة حريق أكاديمية الفنون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
«جابوا سيرته» لـ أصالة تواصل تحقيق الأرقام القياسية ..فيديو
واصلت أغنية جابوا سيرته للفنانة السورية اصالة نصري تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 17 مليون و425 ألف مشاهدة بموقع يوتيوب.
جينيفر أنيستون أحدث المنضمين لـ إنستجرام وهذه النجمة ترحب بها
انضمت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، حديثا لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتكون أحدث نجمة هوليوودية تدخل الموقع، حيث وصل عدد متابعيها في ساعات لـ 10 ملايين و200 ألف متابع، وكانت أول صورة نشرتها على حسابها تجمعها بفريق عمل المسلسل الشهير Friends.
أشرف زكي يرد على شائعة حريق أكاديمية الفنون
أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا منذ قليل، تحدث فيه عن شائعة حدوث حريق في أكاديمية الفنون.
شاهد.. سيلينا جوميز في مرحلة الطفولة
نشرت النجمة العالمية "سيلينا جوميز"، منذ قليل، صورة من مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
«جابوا سيرته» لـ أصالة تواصل تحقيق الأرقام القياسية ..فيديو
واصلت أغنية جابوا سيرته للفنانة السورية اصالة نصري تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 17 مليون و425 ألف مشاهدة بموقع يوتيوب.
جينيفر أنيستون أحدث المنضمين لـ إنستجرام وهذه النجمة ترحب بها
انضمت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، حديثا لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتكون أحدث نجمة هوليوودية تدخل الموقع، حيث وصل عدد متابعيها في ساعات لـ 10 ملايين و200 ألف متابع، وكانت أول صورة نشرتها على حسابها تجمعها بفريق عمل المسلسل الشهير Friends.
أشرف زكي يرد على شائعة حريق أكاديمية الفنون
أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا منذ قليل، تحدث فيه عن شائعة حدوث حريق في أكاديمية الفنون.
شاهد.. سيلينا جوميز في مرحلة الطفولة
نشرت النجمة العالمية "سيلينا جوميز"، منذ قليل، صورة من مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.