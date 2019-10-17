أبرزها التدمير الذاتي .. دليلك الكامل لاستخدام أحدث ميزات واتساب

طرح تطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp، في الآونة الأخيرة، العديد من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام كجزء من تحديث واتساب بيتا WhatsApp Beta (النسخة التجريبية) لنظام أندرويد Android.



ويتضمن التحديث الجديد اثنان من مجموعة من الميزات التي أصدرها واتساب WhatsApp كجزء من التحديث الخاص به وهما رسائل التدمير أو ما يطلق عليها الاختفاء الذاتي و الوضع الظلام (الدارك مود) الذي طال انتظاره.



على الرغم من مرور عدة أشهر على إعلان واتساب WhatsApp عن ميزة الوضع المظلم، إلا أن ميزة رسائل التدمير الذاتي هي ميزة تم الإعلان عنها مؤخرًا.



ووفقًا لموقع "ماشابل" الهندي، تعمل رسائل التدمير الذاتي هذه على غرار رسائل سناب شاتSnapchat، وهي ميزة تهدف إلى جعل محادثات واتساب WhatsApp تختفي تلقائيًا، وإليك كيفية استخدام هاتين الميزتين.



وضع الظلام (دارك مود) على واتساب WhatsApp

الآن، أصبح التبديل إلى الوضع الداكن على واتساب WhatsApp أمرًا سهلًا وكل ما عليك القيام به هو فقط إجراء بعض التغييرات على إعدادات عرض التطبيق، ولعمل هذا ما عليك إلا الذهاب إلى الإعدادات على واتساب WhatsApp والتي يمكن الوصول إليها من الزاوية العلوية اليمنى.



بمجرد الانتقال إلى الإعدادات، ابحث عن خيار Theme، وانقر عليها، بعد ذلك سيظهر أمامك ثلاثة خيارات بما في ذلك الوضع المضئ والمظلم والأساسي، وبمجرد اختيار الوضع المظلم، سيتم تشغيله على الهاتف.



رسائل التدمير الذاتي على واتساب WhatsApp

بالنسبة إلى رسائل التدمير الذاتي ، يمكنك تعليم دردشة WhatsApp على أنها ستختفي ذاتيًا من خلال تمكين خيار Disappearing message، في Group Info، حيث سيتم إتاحة الميزة للجميع.



وبمجرد النقر فوق خيار الرسائل المختفية، ستتمكن من تحديد وقت انتهاء صلاحية الرسالة والذي يمكن تشغيله بداية من 5 ثوانٍ إلى ساعة واحدة، كما يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الخيار عن طريق تحديد خيار إيقاف التشغيل.



ومع ذلك، بمجرد تمكين خيار Disappearing messages، ستتم إزالة أي رسالة محددة تلقائيًا دون توفر مسارات في الدردشة حول الرسائل المحذوفة تمامًا مثل Snapchat.