Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:08 ص
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
Advertisements
ياسمين تيسير
يشهد اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 العديد من المواجهات الدولية المهمة في الدوري المصري، إضافة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-10-2019 على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري : 

مصر X الجونة - 3:00 عصرا - ON SPORT.

إنبي X الانتاج الحربي - 5:30 عصرا - ON SPORT. 

مصر المقاصة X المصرى البورسعيدي - 5:30 عصرا - ON SPORT.

بيراميدز X سموحة - 8:00 مساءا - ON SPORT.

مواعيد دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي :

نجران X البكيرية - 5:20 عصرا - الرياضية السعودية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والبث المباشر

ترشيحاتنا

بملابس جلد.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة جذابة

مرتضى منصور: حفل كبير بمناسبة انطلاق قناة الزمالك ..فيديو

شاهد أغنية جديدة لـ مرتضى منصور.. اقرأ الكلمات

الزمالك مكنش خايف.. خالد الغندور يهاجم رمضان صبحي ويشكك في قدرات الأهلي

أبرز فيديوهات التوك شو.. انخفاض 10 جنيهات في أسعار الدواجن بالأسواق و أول تعليق من الطفلة المشتبه في إصابتها بـ الالتهاب السحائي.. وشريف عامر يقود تاكسي ويجوب شوارع القاهرة

10000 hours لـ جاستين بيبر تتجاوز 30 مليون مشاهدة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

بصور مثيرة.. سلمى حايك تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير