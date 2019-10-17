مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 العديد من المواجهات الدولية المهمة في الدوري المصري، إضافة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-10-2019 على النحو التالي:





مواعيد مباريات الدوري المصري :





مصر X الجونة - 3:00 عصرا - ON SPORT.





إنبي X الانتاج الحربي - 5:30 عصرا - ON SPORT.





مصر المقاصة X المصرى البورسعيدي - 5:30 عصرا - ON SPORT.





بيراميدز X سموحة - 8:00 مساءا - ON SPORT.





مواعيد دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي :



