فرنسا.. آلية جديدة لمحاكمة عناصر داعش في العراق

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه سيزور العراق قريبا، لبحث مسألة إنشاء آلية دولية هناك لمحاكمة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال لودريان لأعضاء البرلمان الفرنسي: "يمكنهم التحرك بسرعة إذا لم تكن على تلك المخيمات حراسة كافية. سأجتمع قريبا جدا مع زعماء عراقيين ومنهم أكراد لضمان هذه الضرورة الملحة".



وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أدان الاثنين بشدّة الهجوم العسكري "غير المقبول" الذي تشنّه تركيا ضد الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، معتبرًا أنه أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى "داعش".



ومنذ بدء العملية التركية شمال شرق سوريا، حذرت فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، من أثرها على استقرار المنطقة.



كما شددت فرنسا مرارًا خلال الأيام الماضية على مسألة عناصر "داعش" المعتقلين في السجون، لا سيما بعد أن أعلنت القوات الكردية المقاتلة أن حراسة سجون "داعش" لم تعد أولوية لها مع اشتداد المعارك، وأن الأهمية القصوى باتت الآن حماية المناطق السكنية.