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أخبار البلد

موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يتفقد منطقة البوليفارد قبل الافتتاح الرسمي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:17 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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هاني حسين
تفقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، منطقة البوليفارد التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو على صفحته الرسمية «تويتر»، أثناء تفقده كافة جوانب منطقة البوليفارد، ووضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي.

وقال تركي آل الشيخ "أعجبني تواجد ومشاركة الشباب والشابات السعوديين والشركات السعودية في زيارتي اليوم للبوليفارد.. قبل الافتتاح.. الوعد الليلة بإذن الله".

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