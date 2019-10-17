مجلس النواب الأمريكي يدين قرار ترامب سحب القوات من سوريا.. ومجلس الأمن يطالب تركيا بالتراجع عن عدوانها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صندوق النقد: مصر صارت نموذجًا للدول الناجحة

التحالف الدولي: ضربة جوية لمخازن أمريكية في سوريا تعزيزات عسكرية تركية كبيرة تمهيدًا لاقتحام رأس العين قوات سوريا الديمقراطية تجمّد عملياتها ضد داعش فرنسا: إقناع تركيا بوقف تدخلها في سوريا.. مهمة صعبة للغاية









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن اليوم الثاني من لمؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج، شهد عقد 10 جلسات تناقش فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها، وسبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأفادت "الوطن" بأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعرب عن أمله في استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على النتائج التي جرى تحقيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاء ذلك خلال لقائه مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، في واشنطن، وفقا لما نشرته رئاسة الوزراء المصرية على صفحتها في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.





وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إإن مصر باتت نموذجا لامعا للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح، قائلة إن مصر أصبحت نجما لامعا ليس في منطقتها فحسب، وإنما في القارة الأفريقية، وصارت نموذجا يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التحالف الدولي لمكافحة داعش، أعلن عن تنفيذ ضربة جوية كانت مخططة سلفا في سوريا لتدمير مخزن ذخيرة ومركبات خلفتها القوات لدى انسحابها من شمالي سوريا.





ونقلت "الوطن" عن بيان أصدره التحالف قوله إنه ه يواصل التصدي لفلول التنظيم وان شركاءه نفذوا خلال الاسبوع الماضي عدة عمليات ضده في العراق وسوريا بالتنسيق مع قوة المهام المشتركة.





وأشارت "القبس" إلى أن الجيش التركي والمليشيات الموالية له، دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة تمهيدًا لدخول مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، بشمال شرق سوريا، فيما واصل الموالون لتركيا التقدم في ريف رأس العين الجنوبي والغربي، وسيطروا على قريتي خربة النعيمة والعالية، جنوب غرب مدينة رأس العين.





ونقلت "الجريدة" عن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قوله إنه "تجميد" كافة العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفًا أن الأمر سيقتصر على "العمل الدفاعي" لصد هجمات التنظيم المتطرف.





وقالت "الوطن" إن مجلس النواب الأمريكي تبنى بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الامريكية من شمال سوريا، حيث حظي القرار بتأييد 354 نائبا مقابل معارضة ستين آخرين بعدما انضم إلى مؤيديه الديموقراطيين عدد كبير من نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب منددين بإعلان الرئيس الأمريكي سحب القوات من سوريا قبيل بدء التدخل العسكري التركي.





وأبرزت "الراي" تصريحات رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب بأن إقناع تركيا بوقف عمليتها العسكرية بشمال شرق سوريا "مهمة صعبة للغاية"، بعد أن أعطت واشنطن "الضوء الأخضر" لها بسحب قواتها من هناك، قائلًا: "لنكن واقعيين نظرا للقرارات التي تتخذها تركيا وسياستها أحادية الجانب لن نتوانى عن الإدانة والاعتراض والمطالبة، ولنعترف بأن الحصول على النتيجة سيكون أمرا صعبا".





ونقلت "الأنباء" عن ترامب قوله إن رار تركيا خوض عملية عسكرية في سوريا " ليس مشكلة " الولايات المتحدة والأمر ذاته بالنسبة لتبني روسيا خيار الانخراط في الصراع هناك، مضيفًا: "إنها ليست حدودنا ولا ينبغي أن نفقد الأرواح من أجلها " مؤكدا ضرورة " ألا نفقد أرواحا أمريكية في سوريا".





وأضاف " نراقب ونتفاوض ونحاول دفع تركيا إلى فعل الشيء الصحيح لأننا نود إيقاف الحروب "، مهددًا أنقرة بفرض عقوبات جديدة عليها في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بمايك بنس، في وقت لاحق.





وقالت "القبس" إن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، غادر إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة اللتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.





دوليًا، أفادت "كونا" بأن فرنسا ودول أخرى إمكانية نقل هؤلاء إلى العراق لمحاكمتهم، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يصر على مواصلة الهجوم، "سنفعل ما هو ضروري مع المساجين من تنظيم داعش"، إلا أن عبدي أكد في المقابلة أن "مستقبل الدواعش المحتجزين نحن سنقرره".





وذكرت "الجريدة" أن مجلس الأمن الدولي أعرب عن قلقه من انتشار الإرهاب في سوريا، في أعقاب العدوان العسكري التركي على الشمال السوري، حيث أكد بيان للدول الأوروبية، في مجلس الأمن، على إدانة العدوان التركي على الشمال السوري، مشيرًا إلى أن تركيا لم تستجب لمناشدة الدول الأوروبية، ووقف العدوان العسكرية على الشمال السوري، لافتًا إلى ضرورة تأمين احتجاز معتقلي داعش في شمال سوريا.



