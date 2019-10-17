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رياضة

عقب إهانة فريق الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن مجلة النادي الأهلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم فريق الزمالك حقيقة البوستر المتدوال لـ الصفحة الرئيسية لمجلة النادي الأهلي، خاصة وأنه حظي باستياء شديد من قبل جماهير الزمالك.

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أن البوستر غير صحيح وتم تحريفه ليظهر بهذا الشكل، مشددا على ان مسؤولي مجلة الأهلي من الصعب ان يطلقوا مثل هذه العناوين والصور.

وتابع خالد الغندور متسائلا عن سر قيام أحد الأشخاص بتحريف البوستر ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الجماهير يجب أن تتأكد من المعلومة قبل نشرها و تداولها.

وأكد خالد الغندور أن مسؤولي الناديين يحترمون بعضهما و من الصعب اهانة اي طرف للاخر بهذه الطريقة. 

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