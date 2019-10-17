Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:55 ص
عزة مجاهد ابنة فيفى
عزة مجاهد ابنة فيفى عبده
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشرت عزة ابنة فيفي عبده صورة جديدة، عبر قصتها عبر صفحتها على إنستجرام، مرتدية بدلة شيفون ذهبية.

وارتدت عزة ابنة فيفي عبده بدلة شيفون شفافة من الكتفين ذات اللون الذهبي الناري. 

وتركت ابنة فيفي عبده عزة شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث إنها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات فقد اكتفت بالظهور بهذه الإطلالة البسيطة، والجذابة للغاية، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
عزة مجاهد ابنة فيفى عبدة عزة مجاهد ابنة فيفى عبدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ مايوه ذهبي.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

بـ فستان كب.. نسرين طافش تركب خصلات شعر ذهبية: كتير حبيت

بقدم مكشوف.. نيرمين الفقي فى إطلالة ساحرة.. ومتابع: هو في كده

بفستان أسود شفاف.. رايا أبي راشد فى إطلالة ساحرة.. ومتابعيها: ملكة

امشي على أطراف أصابعك.. شمس الكويتية في إطلالة ذهبية على إنستجرام

بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

ترشيحاتنا

هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S10

هل إثيوبيا مقبلة على حرب ضد الإرهاب؟ | حركة الشباب وثغرة المؤسسات الأمنية

بسبب النقاب.. سعودية تستغيث في معرض الرياض.. وتركي آل الشيخ يفتح تحقيقاً عاجلاً.. فيديو

أمطار على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الخميس بالمحافظات

بصور مثيرة.. سلمى حايك تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

بصور مثيرة.. سلمى حايك تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير

بملابس جلد.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة جذابة