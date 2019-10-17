ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

نشرت عزة ابنة فيفي عبده صورة جديدة، عبر قصتها عبر صفحتها على إنستجرام، مرتدية بدلة شيفون ذهبية.





وارتدت عزة ابنة فيفي عبده بدلة شيفون شفافة من الكتفين ذات اللون الذهبي الناري.





وتركت ابنة فيفي عبده عزة شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث إنها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.



