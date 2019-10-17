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رياضة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة.. لاسارتي يعاتب الأهلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:55 ص
ياسمين تيسير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

-لحظة اقتحام مرتضى منصور استوديو الزمالك اليوم ..فيديو

اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي الحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.

-مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك واسم رئيسها

زف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشرى سارة لـ جماهير النادي بشأن موعد انطلاق قناة النادي، وكشف عن مقدمي البرامج بها.

-شطة يكشف سر اشتعال أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو

كشف عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سر اشتعال أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

-أحمد شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

-أنا حزين.. لاسارتي يعاتب الأهلي برسالة مؤثرة .. إعرف السبب

أكد مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي إنه تفاجأ من عدم دعوة مسؤولي النادي الأهلي له لحضور حفل تسلم درع الدوري الذي أقيم منذ أيام في أحد الفنادق الكبرى في مصر.

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