بصحبة زوجها.. شاهد مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشر المخرج محمد سامى زوج الفنانة مى عمر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت الفنانة مى عمر بصحبة زوجها بإطلالة جذابة ونالت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات : "الحلوين - صباح الانوار".



يذكر أن آخر أعمال مى عمر المسلسل "ولد الغلابة" الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي ،وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة.