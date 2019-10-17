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محافظات

صحة البحر الأحمر: المحافظة خالية تماما من الالتهاب السحائى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
تامر مرعي وكيل وزارة
تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
نفى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجود أى حالات التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس أو المواطنين، موضحًا أن المحافظة خالية تماما من هذا المرض، ولم يتم رصد أى حالات للمرض بين طلاب المدارس.

وأضاف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك تنسيقا بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم، وكذلك مع إدارات الصحة المختلفة فى المحافظة من جانب الطب الوقائى، مؤكدا على أن هناك جردا يوميا للتأكد من وجود الامصال الخاصة بجميع الأمراض، مؤكدا أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تقوم بحملات يومية وبصفة دائمه ومتكررة بنظام رش المبيدات للقضاء على مسببات الأمراض والأوبئة بجميع مدن المحافظة بدأ من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الأهالي ومواطني البحر الأحمر بعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين الشعب المصري، موضحًا أن مصر لديها قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة يعمل جيدا من أجل حجب تلك الأمراض عن مصرنا الغالية.

وأعلن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، أنه ليس مرضا وبائيًا إنما ما يتم رصده سنويا حالات فردية بمعنى أن المرض غير متوطن بمصر ولا داع للخوف أو القلق من قبل أولياء الأمور.
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